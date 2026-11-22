Seçim işlemi başladı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yeni dönem yönetimini belirlemek amacıyla yapılan seçimlerde oy verme işlemi saat 09.00 itibarıyla başladı. Toplam 35 meslek grubunda kayıtlı 5 bin 480 şirket temsilcisinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Başkan adayları sandık başında:

Mevcut başkan Hüsnü Serteser ile başkan adayı Önder Artuk de sandık başına giderek oylarını kullandı. Serteser oyunu 2 numaralı sandıkta, Artuk ise 17 numaralı sandıkta kullandı.

Oy verme süreci ve sayım:

Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Oy verme tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak oy sayımına geçilecek ve sonuçlar tasnif işleminin ardından ilan edilecek.

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) SEÇİMLERİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI.