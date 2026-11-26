ATSO sektörden gelen talepleri kapsayan öneri dosyasını Bakanlığa sundu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) sebze ve meyve ticaretini düzenleyen 5957 sayılı Hal Kanunu'nda öngörülen değişikliklere ilişkin sektörün beklentilerini içeren kapsamlı bir öneri dosyasını Ticaret Bakanlığına iletti. Dosya; E-Fatura ile Hal Kayıt Sistemi entegrasyonu, tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesi, depolama ve nakliye destekleri ile üretici ödeme sürelerinin yeniden düzenlenmesi gibi başlıkları kapsıyor.

E-Fatura ve Hal Kayıt Sistemi entegrasyonu:

ATSO, yaş meyve ve sebze ticaretinde kullanılan Hal Kayıt Sistemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen E-Fatura uygulamasının birbirine entegre edilmesini önerdi. İki sistemin uyumlu çalışmasının zorunlu hale getirilmesi halinde, toptancı hallerinde ve hal dışında faaliyet gösteren tüccarların belgelerini doğru ve eksiksiz düzenleyebileceği, kayıt ve bildirim sorunlarının azalacağı değerlendiriliyor.

Entegrasyon, özellikle kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve ticaret akışında şeffaflığın artması açısından önemli görülüyor. ATSO, düzenleme teklifine bu yönde teknik ve uygulama taslak metinleri de ekledi.

Kooperatiflerin profesyonelleştirilmesi ve lojistik destek:

Dosyada tarımsal kooperatiflerin sayısının artırılması ve market raflarındaki paylarının yükseltilmesi hedefinin tek başına yeterli olmadığına vurgu yapılıyor. ATSO, kooperatiflerin profesyonel yönetim, finansmana erişim ve soğuk zincir ile lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle desteklenmesini talep etti. Bu desteklerin 5957 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığın görev ve yetkileri arasına alınması önerildi.

Ayrıca üreticilerin ürünlerini sezonluk arz fazlalığı dönemlerinde düşük fiyatla satmak zorunda kalmalarını önlemek amacıyla, depolama ve nakliye teşvikleri getirilmesi talep edildi. Bu tedbirlerin üretim dönemi dışındaki arz dalgalanmalarını azaltması ve fiyat istikrarına katkı sağlaması beklentisi dile getirildi.

Küçük üreticilerin dijital uyuma desteklenmesi ve ticaret esnekliği:

ATSO, dijital dönüşüm sürecinde küçük ölçekli üreticilerin teknik ve mali güçlüklerle karşılaşabileceğine dikkat çekti ve bu kesimlere yönelik uyum desteğinin sağlanmasını önerdi. Böylece Hal Kayıt Sistemi ile E-Fatura uygulamalarının etkin biçimde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Dosyada ayrıca, raf ömrü kısa ürünlerde tedarik zincirinin hızlandırılmasına yönelik düzenleme talebi yer aldı. ATSO, yaş sebze ve meyvelerde komisyoncudan komisyoncuya, tüccardan tüccara ve üretici örgütünden üretici örgütüne mal alım, satım ve devrine izin verilmesini isteyerek, ürünlerin bekletilmeden piyasaya sunulmasını amaçlıyor.

Ödeme süreleri ve yaptırımların yeniden düzenlenmesi:

ATSO teklifinde, üreticiye ürün bedelinin ödenmesine ilişkin uygulamaların yeniden düzenlenmesi de bulunuyor. Mevcut uygulamada komisyoncuların üreticiye ödeme yükümlülüğü satış tarihinden itibaren 15 iş günü iken, vadeli satışlarda bu süre 30 iş günü olarak uygulanıyor. ATSO, sonraki alıcılardan tahsilatın aylarca sürebilmesinin komisyoncular üzerinde ciddi bir finansman yükü oluşturduğunu belirterek; komisyoncular dışındaki alıcıların mal bedelini teslim veya mülkiyet devrinden itibaren 30 gün içinde ödemesini, 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinde ise ödeme süresinin 60 gün olarak düzenlenmesini önerdi.

Ödemeyi yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımların güçlendirilmesi ve mal bedelinin alacaklıya ödenmesinin güvence altına alınması da dosyada yer alan talepler arasında.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir, önerilerin sahadan gelen görüşlerle hazırlandığını ve hem sorunları hem de çözüm önerilerini içeren alternatif madde metinlerinin Bakanlığa sunulduğunu belirtti. ATSO, süreç boyunca yeni düzenlemenin sektör ihtiyaçlarını yansıtması için takibi sürdüreceğini açıkladı.

ATSO HEYETİ KAPSAMLI ÖNERİ DOSYASINI TİCARET BAKANLIĞINA SUNDU.