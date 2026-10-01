Atv sürücüsünün drift görüntüleri Nilüfer'de kaydedildi

Atv ile trafikte tehlikeli manevralar:

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi üzerinde bir sürücünün kontrolündeki ATV, akan trafik içinde aniden makas ve drift yaptı. Olay anlarından bazıları amatör bir kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde neler görülüyor:

Kayıtlarda, karşı yönden gelen araçların korna ve selektörlü ikazlarına sürücünün kulak asmadığı, manevraları sürdürdüğü ve kısa süre sonra aracın gözden kaybolduğu görülüyor. Sürücünün ve plakanın kimliğine ilişkin bilgi henüz elde edilemedi.

Olayın trafik güvenliğine etkisi:

Bu tür tehlikeli sürüşler, trafikte başka araçlar ve yayalar için ciddi risk oluşturuyor. Görüntüler, kent içi sürüş güvenliği ve kurallara uyulmasının önemini yeniden hatırlatıyor; olayla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Önemli not: Olayla ilgili olarak sürücü ya da plaka bilgileri paylaşılmadı; güvenlik ve sorumluluk konuları öncelikli kalmaya devam ediyor.

BURSA'DA KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, ATV İLE DRİFT VE MAKAS ATTI. KORKU DOLU ANLAR SANİYE SANİYE AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.