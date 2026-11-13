Avcı projesiyle kişisel verileri ele geçiren şüpheliler yakalandı

AVCI Projesi ile tespit ve müdahale

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli AVCI Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, mesajlaşma uygulamalarındaki gruplarda paylaşılan kişisel ve finansal verilerin izlenmesiyle sonuçlandı. Soruşturmada, verilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirildiği ve üçüncü kişilere ücret karşılığı satıldığı belirlendi.

Nasıl tespit edildi:

Soruşturmada, sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında dolaşıma sokulan ad, soyad, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler ile finansal verilerin paylaşımı tespit edildi. Emniyet kaynakları, bu bilgilerin sadece satış amaçlı kullanılmadığını; ayrıca tehdit ve şantaj amacıyla da değerlendirildiğini kaydetti. Projede kullanılan yapay zekâ araçları, şüpheli paylaşımları saptamak ve veri kümeleri arasındaki ilişkileri analiz etmek için kullanıldı.

Operasyon ve gözaltılar:

İstanbul merkezli ve eş zamanlı olarak yürütülen operasyon, 42 ilde belirlenen adreslere düzenlendi. Yapılan çalışmada 101 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği ve soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, benzer veri ihlallerinin önlenmesi için bilişim suçlarına karşı teknolojik yaklaşımların önemine vurgu yaptı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, veri paylaşımının organizasyon yapısını ve suç zincirini ortaya koymaya yönelik olduğu belirtildi.

Olay, kişisel verilerin korunması ve dijital güvenlik konusundaki riskleri bir kez daha gündeme getirirken, yetkililer vatandaşları şüpheli paylaşımlar ve tanımadıkları kaynaklardan gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tahkikat ilerledikçe ek adımların atılacağı ifade edildi.

Kişisel verileri ele geçiren siber suçlular 'AVCI Projesi'yle yakalandı: 74 gözaltı