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Avcılar'da park halindeki motosiklet saniyeler içinde çalındı

İstanbul Avcılar'da 11 Ekim Pazar akşamı park halindeki 34 FGR 509 plakalı motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avcılar'da park halindeki motosiklet saniyeler içinde çalındı

Olayın gelişimi

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre, 11 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Sağlık sokakta park halindeki bir motosiklet çalındı. Olayda hedef olan araç 34 FGR 509 plakalı motosikletti. Motosikletin sahibi, olayı fark ettikten sonra karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Görüntüler ne gösteriyor:

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, bir şahsın sokakta ilerleyip motosikletin başına geldiği, kısa süre içinde aracı çalıştırdığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde işlemin saniyeler içinde gerçekleştiği dikkat çekiyor.

Polisin çalışması:

Olayın bildirilmesinin ardından polis ekipleri, motosikleti çaldığı iddia edilen şahsı yakalamak üzere soruşturma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyip çevredeki güvenlik kayıtlarını ve tanık beyanlarını değerlendiriyor. Motosiklet sahibinin yaptığı şikayet, soruşturmanın resmi başlangıcını oluşturdu.

Avcılar&#039;da motosiklet hırsızlığı kamerada

Avcılar'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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