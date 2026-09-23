Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Avrasya Üniversitesi 55 yeni akademisyenle kadrosunu güçlendiriyor

Karadeniz Bölgesi'nin tek vakıf üniversitesi Avrasya Üniversitesi, yüzde 99 doluluk oranıyla 55 yeni akademisyen alarak kadrosunu ve eğitim kapasitesini güçlendirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Avrasya Üniversitesi 55 yeni akademisyenle kadrosunu güçlendiriyor

Avrasya Üniversitesi kadrosunu genişletiyor:

Karadeniz Bölgesi'nin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi, yüksek doluluk oranı ve tercih başarısının ardından akademik kadrosunu büyüttü. Üniversite, yüzde 99 doluluk oranıyla en çok tercih edilen vakıf üniversileri arasında yer alırken yeni atamalarla eğitim ve öğretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Akademik dağılım ve atamalar:

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen personel takviyesi kapsamında; profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına toplam 55 yeni akademisyen dahil edildi. Bu atamalar, ders yükünün dengelenmesi ve akademik faaliyetlerin çeşitlenmesi açısından kritik görülüyor.

Tercihler ve öğrenci destekleri:

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, eğitime yapılan yatırımın ülkenin güçlü geleceği için önemine dikkat çekerek atamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldız, "Yeni akademisyenlerimizle ailemiz büyüyor. Kendilerine şimdiden başarılı ve hayırlı görevler diliyorum" dedi.

Yarın başlayacak olan Spor Bilimleri Fakültesi tercih süreci öncesinde yapılan açıklamada, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerinde eğitim ücretlerine artış yapılmayacağı belirtildi. Ayrıca üniversitenin, tüm bölümlerde burslu ve yüzde 50 indirim seçenekleriyle öğrenci kabulüne devam edeceği duyuruldu; bu uygulamanın aday öğrencilere ve ailelerine mali destek sağlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE; FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDEKİ PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR...

ÜNİVERSİTE; FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDEKİ PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA TOPLAM 55 YENİ AKADEMİSYEN DAHİL ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi
images

Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor
images

Güvenli okul için Erzurum'da kurumlar bir araya geldi
images

Merhaba 26 coşkusu MCBÜ’de kampüse ilk adımı kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek

Körfez Gençlerbirliği üçüncü çeyrekte öne geçip Gebze Olimpik'i mağlup etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü