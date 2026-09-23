Avrasya Üniversitesi 55 yeni akademisyenle kadrosunu güçlendiriyor

Avrasya Üniversitesi kadrosunu genişletiyor:

Karadeniz Bölgesi'nin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi, yüksek doluluk oranı ve tercih başarısının ardından akademik kadrosunu büyüttü. Üniversite, yüzde 99 doluluk oranıyla en çok tercih edilen vakıf üniversileri arasında yer alırken yeni atamalarla eğitim ve öğretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Akademik dağılım ve atamalar:

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen personel takviyesi kapsamında; profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına toplam 55 yeni akademisyen dahil edildi. Bu atamalar, ders yükünün dengelenmesi ve akademik faaliyetlerin çeşitlenmesi açısından kritik görülüyor.

Tercihler ve öğrenci destekleri:

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, eğitime yapılan yatırımın ülkenin güçlü geleceği için önemine dikkat çekerek atamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldız, "Yeni akademisyenlerimizle ailemiz büyüyor. Kendilerine şimdiden başarılı ve hayırlı görevler diliyorum" dedi.

Yarın başlayacak olan Spor Bilimleri Fakültesi tercih süreci öncesinde yapılan açıklamada, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerinde eğitim ücretlerine artış yapılmayacağı belirtildi. Ayrıca üniversitenin, tüm bölümlerde burslu ve yüzde 50 indirim seçenekleriyle öğrenci kabulüne devam edeceği duyuruldu; bu uygulamanın aday öğrencilere ve ailelerine mali destek sağlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE; FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDEKİ PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA TOPLAM 55 YENİ AKADEMİSYEN DAHİL ETTİ.