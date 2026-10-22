Avrasya üniversitesinde beyaz önlükle mesleğe ilk adım

avrasya üniversitesi'nde beyaz önlük heyecanı:

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, meslek yaşamlarının sembolü olan beyaz önlükü giymek için Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Tören, akademisyenler, aileler ve üniversite yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve öğrencilerin mesleğe geçişi şahitlik edildi.

törene katılanlar ve atmosfer:

Programa Prof. Dr. Mahir Kadakal (Rektör), Prof. Dr. Yavuz Özoran (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı) ve Prof. Dr. Zihni Demirbağ (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü) ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı. Salon, öğrencilerin heyecanı ve ailelerin gurur ifadeleriyle doluydu; tören, hatıra fotoğraflarıyla sonlandı.

mesleğin anlamı ve yöneticilerin vurguları:

Prof. Dr. Mahir Kadakal törende beyaz önlüğün sadece bir kıyafet olmadığını; bilimi, güveni, dürüstlüğü ve insanlığa hizmet ideallerini temsil ettiğini belirtti. Kadakal, sağlık hizmetlerinin merkezinde her zaman insanın olduğunu vurgulayarak öğrencilere bilgilerini vicdanlarıyla, yetkinliklerini insan sevgisiyle birleştirmelerini; etik ilkelere ve mahremiyete daima saygı göstermelerini istedi. Ayrıca ailelere ve akademisyenlere emekleri için teşekkür etti ve üniversitenin nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirme taahhüdünü yineledi.

Prof. Dr. Yavuz Özoran ise beyaz önlüğü dürüstlük, nezaket ve etik değerlerle ilişkilendirdi. Dekan Özoran, hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, odyoloji, ergoterapi ve fizyoterapi gibi bölümlerin toplum sağlığına doğrudan katkı sağladığını; öğrencilerin alacakları eğitimle insanların hayatlarına dokunacaklarını ve sorumluluk, merhamet ile anlayış taşımanın önemini hatırlattı.

Tören boyunca akademisyenler öğrencilerin önlüklerini giydirdi ve toplu hatıra fotoğrafları çekildi. Program, hem duygusal hem de umut verici bir atmosferde tamamlandı; yeni beyaz önlükler, öğrencilerin meslek hayatına atılan ilk adımı simgeledi.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK HAYATLARINA İLK ADIMI SİMGELEYEN BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ, ÖMER YILDIZ YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.