Ay-yıldızlılar İzmir'e geldi, Belçika sınavı öncesi son hazırlıklar

hazırlıklar tamamlandı:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'taki 5. maçını oynayacağı Belçika karşılaşması için İzmir'e geldi. Yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde milliler sabah saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yaptı ve hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla hareket etti. Takım, İzmir'e yaklaşık 16.00 sıralarında ulaşarak konaklayacağı otele yerleşti.

basın toplantısı ve maç öncesi program:

Teknik direktör Sergen Yalçın ile milli futbolcu Enes Ünal, saat 18.00'de müsabakanın oynanacağı statta düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Bu toplantı maç saatinden önceki son kamuoyu bilgilendirmesi olarak planlandı.

Milliler, maç saati gelene dek otelde dinlenip teknik direktörün belirleyeceği plan çerçevesinde son hazırlıkları yapacak. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşma, grup sıralamasına etki edecek kritik bir randevu olarak öne çıkıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TA YARIN OYNAYACAĞI BELÇİKA MAÇI İÇİN İZMİR'E GELDİ.