Ayancık'ta yağış sonrası temizlik seferberliği

temizlik çalışmalarının kapsamı:

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi için ekipler hızla sahaya çıktı. Yağış sonrası bazı bölgelerde biriken çamur, toprak ve çeşitli atıklar tespit edilerek temizleme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında ana ulaşım aksları, yerleşim alanları ve ortak kullanım alanlarında biriken maddelerin uzaklaştırılması, yol ve çevre düzenlemelerinin yapılması hedefleniyor. Ekipler atıkların toplanması ve taşınmasında öncelik vererek alanların en kısa sürede yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlamaya çalışıyor.

saha çalışmaları ve öncelikler:

Yetkililer, çalışmaların ulaşım ve yaşam alanlarında yaşanabilecek aksamalara izin vermemek amacıyla planlı ve koordineli yürütüldüğünü belirtiyor. Ekipler, sahadaki müdahalelerin vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için adım adım uygulama yapıyor.

Özellikle yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde güvenliğin sağlanması ön planda tutuluyor. Sahadaki görevliler, gerekli görülen noktalarda temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

İlçede yürütülen çalışmanın amacı, hem yaşam alanlarını eski düzenine kavuşturmak hem de ulaşım güvenliğini yeniden tesis etmektir. Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere göre müdahalelerini sürdürecek ve alanlarda tam toparlanma sağlanana dek çalışmalara devam edilecek.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA EKİPLER TARAFINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.