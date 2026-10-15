Ayazağa'da sağanak hayatı felç etti: araçlar sürüklendi, stat suyla doldu

Sel bölgeyi kısa sürede etkisi altına aldı:

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesinde aniden bastıran şiddetli yağış, evleri, iş yerlerini, yolları ve otoparkları göle çevirdi. Sel sularının hızla yükselmesiyle bazı araçlar sürüklendi ve üst üste yığılarak kullanılamaz hale geldi. Bir stadın suyla dolduğu ve içinde araçların bulunduğu görüntülere yansırken, ekipler su tahliye çalışmalarına başladı.

Müdahale çalışmaları:

Olayın ardından itfaiye ve belediye ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi; su tahliyesi ve güvenli alanlara yönlendirme çalışmaları yürütüldü. Selin bıraktığı tahribatın boyutu, sokaklardaki sürüklenen araçlar ve suyla dolan otopark görüntüleriyle belirlendi. Hasarın değerlendirilmesi ve altyapı temizliği için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Tanıkların anlattıkları:

Nurullah Yaylı olay anını şöyle aktardı: "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Normal bir yağmur sandık ama çoğalmaya başladı. Önce kaldırım taşları yok oldu. Hemen kapıları kapatmaya çalıştık masaları arkasına koyduk. Elektronik ürünleri yukarı aldık. Kapı açıldı içeriyi su bastı. Üst komşuya sığındık. Bir araçtan yaşlı bir adam indi. Su aldı götürdü adamı".

Kadir Aydın psikolojik etkisinden söz ederek "Psikolojim bozuk. Yağmur aşırı derecede yağdı. Canımı zor kurtardım. Allah bütün milletimize yardım etsin" dedi.

Ramazan Ensaroğulu ise araç içinden çıkma anını anlattı: "Biz buradan araçlarla çıkmaya çalışıyorduk. Su gelmeye başladı. Lastiğin alt seviyesindeydi. Trafik oluştu o trafikle sel suları artmaya başladı. Araçların içinden çıkamaz halde geldik. Camı açtık içinden çıktık".

Sel sonrası bölgedeki hasarın kapsamı ve altyapıdaki zarar, dron kamerasıyla çekilen görüntülerle belgeledi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için acil müdahale ve altyapı güçlendirme çalışmalarının önemine işaret ediyor.

SARIYER AYAZAĞA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL SULARI EV, İŞYERİ VE YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ. SEL SULARINA KAPILAN ARAÇLAR SÜRÜKLENEREK ÜST ÜSTE YIĞILDI VE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.