Dolar 49,4166 +0,08%
Euro 55,5691 +0,59%
Bist 12.153,90 +0,29%
Altın Gram 6.633,63 +1,64%
EUR/USD 1,1223 +0,59%
Brent Petrol 103,87 -2,07%
--°

Ayazağa'da sağanak hayatı felç etti: araçlar sürüklendi, stat suyla doldu

Sarıyer Ayazağa'da kısa sürede bastıran sağanak ev, işyeri ve yolları göle çevirdi; araçlar sürüklendi, üst üste yığıldı ve hasar dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayazağa'da sağanak hayatı felç etti: araçlar sürüklendi, stat suyla doldu

Sel bölgeyi kısa sürede etkisi altına aldı:

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesinde aniden bastıran şiddetli yağış, evleri, iş yerlerini, yolları ve otoparkları göle çevirdi. Sel sularının hızla yükselmesiyle bazı araçlar sürüklendi ve üst üste yığılarak kullanılamaz hale geldi. Bir stadın suyla dolduğu ve içinde araçların bulunduğu görüntülere yansırken, ekipler su tahliye çalışmalarına başladı.

Müdahale çalışmaları:

Olayın ardından itfaiye ve belediye ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi; su tahliyesi ve güvenli alanlara yönlendirme çalışmaları yürütüldü. Selin bıraktığı tahribatın boyutu, sokaklardaki sürüklenen araçlar ve suyla dolan otopark görüntüleriyle belirlendi. Hasarın değerlendirilmesi ve altyapı temizliği için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Tanıkların anlattıkları:

Nurullah Yaylı olay anını şöyle aktardı: "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Normal bir yağmur sandık ama çoğalmaya başladı. Önce kaldırım taşları yok oldu. Hemen kapıları kapatmaya çalıştık masaları arkasına koyduk. Elektronik ürünleri yukarı aldık. Kapı açıldı içeriyi su bastı. Üst komşuya sığındık. Bir araçtan yaşlı bir adam indi. Su aldı götürdü adamı".

Kadir Aydın psikolojik etkisinden söz ederek "Psikolojim bozuk. Yağmur aşırı derecede yağdı. Canımı zor kurtardım. Allah bütün milletimize yardım etsin" dedi.

Ramazan Ensaroğulu ise araç içinden çıkma anını anlattı: "Biz buradan araçlarla çıkmaya çalışıyorduk. Su gelmeye başladı. Lastiğin alt seviyesindeydi. Trafik oluştu o trafikle sel suları artmaya başladı. Araçların içinden çıkamaz halde geldik. Camı açtık içinden çıktık".

Sel sonrası bölgedeki hasarın kapsamı ve altyapıdaki zarar, dron kamerasıyla çekilen görüntülerle belgeledi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için acil müdahale ve altyapı güçlendirme çalışmalarının önemine işaret ediyor.

SARIYER AYAZAĞA&#039;DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL SULARI EV, İŞYERİ VE YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ. SEL SULARINA...

SARIYER AYAZAĞA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL SULARI EV, İŞYERİ VE YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ. SEL SULARINA KAPILAN ARAÇLAR SÜRÜKLENEREK ÜST ÜSTE YIĞILDI VE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silah ruhsatı sahiplerine uyarı: güvenlik önlemleri ihmale gelmez
images

Kağıthane'de Cendere Caddesi'nde mahsur kalanlar bot ve iş makinesiyle tahliye e...
images

Babaeski jandarması okul servislerinde güvenlik vurgusu yaptı
images

Çukurbostan'da sağanak sırasında kabloya basan hafız çocuk yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bebeğinin saç telinden atölyeye: Eskişehirli annenin Türkiye'ye uzanan hikayesi

Yağış sonrası Karadeniz kıyısında renk değişimi

Kemerburgaz'ı su bastı: iş makinasıyla yapılan kurtarma anları

Eskişehirli balıkçıdan tasarruf çağrısı: bolluk varken stoklayın

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı