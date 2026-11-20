Aydın büyükşehir'in 2027 bütçesi mecliste kabul edildi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 yılı tahmini bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda 22 milyar 570 milyon TL tutarındaki bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Oturuma, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin başkanlık etti.

meclis toplantısının gündemi:

Gündemde öncelikle ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçe teklifleri yer aldı; görüşmelerin ardından Büyükşehir bütçesi ana madde olarak ele alındı. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda bütçe kalemleri üzerinde de oylamalar yapıldı ve kararlar zabıt altına alındı.

bütçe artışının boyutu:

2026 yılı bütçesi 15 milyar 625 milyon TL olan Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 bütçesi bir önceki yıla göre 6 milyar 945 milyon TL artış gösterdi; bu artış oranı yaklaşık %44,4 olarak hesaplandı. Meclis gündeminde bu artışın gerekçeleri ve yeni döneme ilişkin planlamalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Toplantının sonunda meclis üyelerine katkıları için teşekkür edilerek, kabul edilen 2027 bütçesinin Aydın için hayırlı olması temenni edildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE BELEDİYELERİN 2027 YILI BÜTÇELERİ AÇIKLANIRKEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2027 YILI BÜTÇESİ 22 MİLYAR 570 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ.