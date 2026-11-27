Aydın Efeler'de lastik ve oto yağ satışı yapılan iş yerinde yangın

Efeler ilçesi Ata Mahallesi 509 sokak üzerinde akşam saatlerinde bir lastik ve oto yağ satış işletmesinde yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve söndürme çalışmalarına başladı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için söndürme ve soğutma operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler alevlere yönelik müdahaleyi üst sıralardan ve çevre güvenliğini sağlayarak yürütüyor.

Bölge güvenliği ve durum raporu:

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayıp trafiği düzenlerken sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. Olay yerindeki söndürme çalışmalarının devam ettiği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AYDIN’DA İŞ YERİ YANGINI