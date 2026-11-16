aydın genelinde eş zamanlı ulaşım çalışmaları hız kesmiyor

Aydın genelinde yürütülen ulaşım yatırımları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu liderliğinde kent genelinde eş zamanlı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen işlerle yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme faaliyetleri; ilçelerin farklı noktalarında aynı anda hayata geçiriliyor. Uygulamalar hem yol yüzeylerinin yenilenmesine hem de trafik güvenliğinin artırılmasına odaklanıyor.

Çalışmaların kapsamı:

Program dahilinde Bozdoğan ilçesinde Mimar Sinan Caddesi; Yazıkent, Kızılcaköy, Hışımlar, Akyaka ve Pınarlı mahalleleri; Çine ilçesinde Kuvayi Milliye ve Şehler Caddesi ile Topçam, Subaşı, Soğukoluk, Yeşilköy ve Bedirler mahalleleri; Didim ilçesinde Cumhuriyet, Yeşilkent ve Hacı Bektaşi Veli Caddeleri ile Akyeniköy Mahallesi; Efeler ilçesinde Dedekuyu Caddesi, Adnan Menderes, Ali İhsan Paşa ve Yörük Ali Efe Bulvarı, A1 kanal yolu, Kemer Mezarlığı, Tabakhane Köprüsü, Kozaklı ve Kuyulu mahalleleri, bisiklet yolu çalışmaları ve Kemer Mezarlığı alanları; Germencik ilçesinde Habipler ve Ortaklar mahalleleri; İncirliova ilçesinde İkizdere ve Cılımbız mahalleleri; Köşk ilçesinde Ahatlar ve Sarıçam mahalleleri; Kuşadası ilçesinde Soğucak Atatürk ve 1380. Caddesi, Yaylaköy ve Kirazlı mahallesi; Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezi, Ordu Caddesi, Derebaşı, Aşağıyakacık, Ovacık ve Doğandere mahalleleri; Söke ilçesinde Halil Öcal ve Aydın Caddeleri, Güllübahçe ve Özbaşı mahalleleri; Yenipazar ilçesinde Eğridere ve Salavatlı mahalleleri; Sultanhisar ilçesinde Uzunlar, Demirhan ve Malgaçmustafa mahalleleri; Koçarlı ilçesinde Çakırbeyli ve Haydarlı mahalleleri; Kuyucak ilçesinde Kayran ve Yeşildere mahalleleri; Yenipazar ilçesinde merkez; ve Karacasu ilçesinde Dikmen Mahallesi'nde eş zamanlı hizmetler yürütülüyor.

Güvenlik önlemleri ve sürecin devamı:

Yapılan çalışmalar kapsamında mevcut yol yüzeyleri yenilenirken, kavşak düzenlemeleri, işaretlemeler ve gerekli güvenlik uygulamalarıyla trafik akışının ve kullanıcı güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Belediye ekipleri planlı program çerçevesinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu, kent genelindeki yatırımların devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "17 ilçemizin tamamında alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyor, çalışmalarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Yerel yönetim kaynakları, programın eş zamanlı işleyişiyle hizmetlerin daha hızlı ve koordineli şekilde tamamlanmasının amaçlandığını belirtiyor. Vatandaşların günlük ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılması, yatırımların öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA AYDIN'IN TÜM İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM, PROJE VE HİZMETLER DEVAM EDİYOR.