Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor

Aydın Ticaret Odası (AYTO) öncülüğünde yürütülen denetimler, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde tescilli Aydın İnciri markasının korunması ve kullanımının düzenlenmesi amacıyla sahada devam ediyor. Denetimler hem coğrafi işaret kullanan işletmeleri kapsıyor hem de kullanmak isteyenlere süreç hakkında bilgilendirme sağlıyor.

Denetim komisyonunun çalışmaları:

AYTO koordinasyonunda oluşturulan Denetim Komisyonu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İncir Araştırma Enstitüsü uzmanlarından oluşuyor. Komisyon ekipleri, coğrafi işaret kullanan işletmelerde ilgili prosedürler doğrultusunda incelemeler yaptı; kayıt, etiketleme ve izlenebilirlik uygulamalarını kontrol etti.

Ayrıca coğrafi işaret kullanmak isteyen işletmelere başvuru ve kullanım süreci adım adım aktarıldı. Komisyon, işletme yetkililerinin sorularını yanıtlayarak başvuru koşulları, belgeler ve denetime hazırlık konularında rehberlik sundu.

Amaç ve öncelikler:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, uygulamanın hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Aydın İnciri, ilimizin tarımsal üretimindeki önemli değerlerden biri olmasının yanı sıra Türkiye ve Avrupa Birliği’nde tescilli bir ürünümüzdür. Bu tescilin sağladığı değerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, coğrafi işaret kullanımına ilişkin denetimlerimizi ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde sürdürüyor, coğrafi işaret kullanmak isteyen işletmelerimizi de süreç hakkında bilgilendiriyoruz. Aydın İncirinin sahip olduğu kalite ve değerin korunmasına, coğrafi işaretin sağladığı katma değerin üreticilerimiz ve işletmelerimiz açısından daha güçlü bir ekonomik değere dönüşmesine katkı sunmayı hedefliyoruz"

Denetimlerin önceliği, tescilin sağladığı hakların korunması ve tüketicide güven oluşturulması olarak belirtiliyor. Uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla hem üretici gelirinin desteklenmesi hem de markanın itibarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

AYTO ile ortak yürütülen çalışmaların devam edeceği, denetimlerin periyodik şekilde sürdürülerek coğrafi işaretin sağladığı katma değerin üretici ve işletmeler lehine kalıcı hale getirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE 'COĞRAFİ İŞARET' TESCİLİ BULUNAN AYDIN İNCİRİ'NİN MARKA DEĞERİNİN KORUNMASI AMACIYLA SAHAYA İNEN AYDIN TİCARET ODASI (AYTO) EKİPLERİ, İNCİR İŞLETMELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.