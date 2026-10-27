Aydın şehir hastanesi’nde hasta hakları için bilgilendirme ve karanfil ziyaretleri

bilgilendirme standı ve materyaller:

Aydın Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Hasta Hakları Günü kapsamında hastane girişinde bir bilgilendirme standı kuruldu. Standda görevli ekip, vatandaşlara hasta haklarıyla ilgili kapsamlı bilgiler sundu ve bilgilendirici broşürler dağıttı. Etkinlikte, sağlık hizmetlerinden yararlanırken kişilerin sahip olduğu hakların bilinmesinin önemine vurgu yapıldı.

Stand ziyaretleri sırasında vatandaşların sıkça sorduğu sorulara yanıt verildi, hak ihlallerinin önlenmesi ve hakların korunmasına yönelik yönlendirmeler sağlandı. Kurumun bilgilendirme çalışmaları, hasta haklarının sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir bileşeni olduğuna dikkat çekti.

yönetici ziyaretleri ve hasta buluşmaları:

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ile hastane yöneticileri bilgilendirme standını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve personelden bilgi aldı. Yönetim ekibi aynı zamanda servisleri gezerek tedavi gören hastalarla yakın temas kurdu.

Servis ziyaretlerinde hastaların görüş ve talepleri dinlendi; pasif bilgilendirmenin ötesinde samimi sohbetlere yer verildi. Ziyaretler sırasında hastalara karanfil takdim edildi ve onlara değer verildiğinin hissettirilmesine özen gösterildi.

hasta hakları bilincinin pekiştirilmesi:

Etkinlik boyunca vurgulanan temel mesaj, kaliteli sağlık hizmetinin yalnızca tıbbi tedaviyle sınırlı olmadığı oldu. Hasta haklarına saygı ve insan odaklı hizmet anlayışının hasta memnuniyetindeki rolü öne çıkarıldı. Hastanenin gerçekleştirdiği faaliyetler, hakların korunması ve hastaların bilgilendirilmesi yönünde somut adımlar olarak değerlendirildi.

Etkinlik, hem kurum içi farkındalığı artırmayı hem de toplumun hasta hakları konusundaki bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlayan düzenli bir yaklaşımın parçası olarak planlandı ve uygulandı.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE HASTA HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE VATANDAŞLAR HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLİRKEN, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN HASTALARA DA KARANFİL TAKDİM EDİLDİ.