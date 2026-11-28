Operasyonun kapsamı:

Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmaları kapsamında 1-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Efeler, Nazilli ve Köşk ilçelerinde toplam 7 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

ele geçirilen ürünler:

Operasyonlarda, sağlığa uygun şartlarda saklanmadığı belirlenen 34 bin 320 kilogram kuru incir ile etiketsiz 2 bin 994 kilogram bal ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 657 bin TL olduğunu bildirdi.

yaptırımlar ve denetim:

Ele geçirilen ürünlerle ilgili olarak sahiplerine toplam 944 bin TL idari para cezası uygulandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü, il genelinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

AYDIN’DA SAHTECİLİK FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 18 MİLYON 657 BİN TL OLAN KURU İNCİR VE BAL ELE GEÇİRİLDİ.