Aydın’da ekiplerin müdahale gücü haberleşme, navigasyon ve kampçılıkla güçlendirildi

Aydın’da arama kurtarma ekiplerine saha eğitimi

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda EFAK, Umut, ASAK, İMDAT ve ADÜ Arama Kurtarma ekipleri bir araya geldi. Eğitimler, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında ekiplerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye odaklandı.

Haberleşme ve koordinasyonun önemi:

Eğitim kapsamında iletişim yöntemleri, radyo ve saha haberleşme protokolleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıldı. Katılımcılara doğru bilgi akışı sağlanmasının, saha içi koordinasyon ve müdahale hızına doğrudan katkıda bulunacağı vurgulandı.

Navigasyon ve kampçılık becerileri:

Navigasyon oturumlarında harita okuma, yön bulma ve pusula kullanımı uygulamaları yer aldı. Kampçılık bölümünde ise uzun süreli saha çalışmaları için barınak kurma, malzeme yönetimi ve temel yaşam desteği teknikleri eğitildi. Bu uygulamalı çalışmalarla ekiplerin sahadaki dayanıklılığı ve operasyon sürekliliği hedeflendi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, farklı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu eğitimlerle afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Düzenlenen programların ekiplerin müdahale kapasitesini artırması ve sahada daha etkin görev almalarını sağlaması amaçlanıyor.

AYDIN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMLERDE EFAK, UMUT, ASAK, İMDAT VE ADÜ ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BİR ARAYA GELEREK HABERLEŞME, NAVİGASYON VE KAMPÇILIK ALANLARINDA EĞİTİM ALDI.