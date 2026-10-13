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Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde başlayan kestane hasadı bu yıl yaklaşık 15 gün gecikti; dolu yağışının rekolteyi etkilediği, üreticilerin endişeli olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Kestane sezonu ve gecikmenin nedenleri:

Aydın, Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden biri olarak bu yıl da erken hasat haberleriyle gündemde. Ancak yetkililer ve üreticiler sezonun yaklaşık 15 gün geciktiğini, kış aylarında etkili olan dolu yağışının rekolte üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirtiyor.

Gecikme ve hava koşullarının birleşmesiyle ağaçlarda verim kaybı ve ürün kalitesinde dalgalanmalar olabileceği, bunun da hasat döneminde açıklanacak fiyatları ve yevmiyeleri etkileyebileceği vurgulanıyor.

Üreticilerin sahadaki çalışması:

Sarıçam Mahallesi, Köşk ilçesinde yaşayan üreticiler arasında Mehmet ve Fatma Yılmaz çifti, sezona erken başlayanlar arasında. Çift, özellikle Bursa cinsi erkenci kestaneleri toplamaya başladı ve engebeli arazi koşularında yoğun mesai harcıyor.

Hasadın zorluğunu anlatan üreticiler, dikenli kabuğun ve dik yamaçların iş gücünü artırdığını söylüyor. Mehmet Yılmaz, hasadın fiziksel güç gerektirdiğini belirtirken, Fatma Yılmaz şu değerlendirmeyi yaptı: 'Zorlu bir iş. Ancak geçim kaynağımız kestane üreticiliği olduğu için severek yapıyoruz. Ağaçtan düşme ve kozalak dikeninin göze batması gibi riskli durumlar oluyor. Ancak ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyiz. Kestanenin yetişmesi için aylarca çalışıyoruz ancak hasat 15 gün içinde tamamlanıyor. Bu yıl henüz sezon başlamadığı için yevmiye ve ürün fiyatları belli değil'

Üreticiler, hasatın kısa sürede tamamlanması nedeniyle iş organizasyonu ve işçi temini konusunda belirsizlik yaşıyor. Rekolte tahminleri ve fiyat oluşumu hasat ilerledikçe netlik kazanacak.

Beklenti ve fiyat dinamikleri:

Uzmanlar ve çiftçiler, dolu kaynaklı zararın miktarının belirlenmesinin ardından piyasa fiyatlarının şekilleneceğini, bölgedeki üretim miktarının ülke içi arzı etkileyeceğini ifade ediyor. Üreticiler hasatın verimli geçmesi halinde gelir beklentilerini korurken, kayıp durumunda desteğe ihtiyaç duyabileceklerini söylüyor.

Sonuç olarak Aydın'da başlayan kestane hasadı, gecikme ve hava koşullarının yarattığı belirsizliklerle sürüyor; üreticiler sahada alın teri dökerken bölgedeki rekolte ve fiyat gelişmeleri önümüzdeki günlerde netleşecek.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KESTANE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN AYDIN’DA KESTANE HASADI BAŞLADI. BU YIL SEZONUN...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KESTANE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN AYDIN’DA KESTANE HASADI BAŞLADI. BU YIL SEZONUN YAKLAŞIK 15 GÜN GECİKMELİ BAŞLADIĞI KENTTE, KIŞ AYLARINDA ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞININ REKOLTEYİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ BELİRTİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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