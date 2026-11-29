Meteorolojinin tahminleri:

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre, Aydın’da yeni haftada hava koşullarında belirgin bir soğuma ve yerel sağanak bekleniyor. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak, 1 Aralık’ta yağış öne çıkıyor.

Gün gün hava durumu:

29 Kasım Pazar: Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.

30 Kasım Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu hava sürüyor; hava sıcaklığı 8 ila 18 derece aralığında tahmin ediliyor.

1 Aralık Salı: Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Salı günü sıcaklıkların en düşük 8, en yüksek 12 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

2 Aralık Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu hava devam edecek; sıcaklıklar 4 ila 14 derece arasında olacak.

3 Aralık Perşembe: Hafta ortasından sonra da serin seyre devam edilecek; en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 13 derece olarak bekleniyor.

Rüzgar ve genel eğilim:

Raporda ayrıca 29 Kasım için rüzgarın doğu-güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 10 ila 30 kilometre hızla eseceği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde ölçülen değerler, kentte gündüz ve gece sıcaklıkları arasında belirgin bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor.

AYDIN'DA YENİ HAFTADA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİRKEN, HAVA SICAKLIKLARININ DA DÜŞÜŞE GEÇMESİ TAHMİN EDİLİYOR.