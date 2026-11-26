Aydın'da kasım sonu hava durumu:
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre Aydın'da kasım ayının son günlerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde yerel pus örtüsü görülebilir; genel görünüme göre kentte önümüzdeki günlerde de benzer bulutlanma devam edecek.
Gün içi sıcaklık değişimleri:
Bugün için beklenen değerler sabah 7 derece, öğle saatlerinde 18 derece ve akşam saatlerinde 13 derece olarak tahmin ediliyor. Bu değişim, gün içinde hissedilen sıcaklığın belirgin biçimde artıp azalacağına işaret ediyor.
Önümüzdeki dört günlük tahmin:
Raporda yer alan günlük aralıklar şöyle sıralanıyor: 27 Kasım Cuma en düşük 9, en yüksek 20 derece; 28 Kasım Cumartesi 10 ila 21 derece; 29 Kasım Pazar 11 ila 21 derece; 30 Kasım Pazartesi ise 9 ila 18 derece. Hafta sonu boyunca sıcaklıkların 21 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.
Rapor ayrıca önümüzdeki dört günlük tahmin döneminde Aydın için yağış beklentisi olmadığını vurguluyor, bu nedenle açık ve serin-geçişken bir hava hakim olacak.
AYDIN'DA KASIM AYININ SON GÜNLERİNDE PARÇALI BULUTLU HAVANIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİRKEN, HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARININ 21 DERECEYE KADAR YÜKSELMESİ TAHMİN EDİLİYOR.
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