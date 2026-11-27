Aydın'da otobüs durağı yakınında bulunan şüpheli çantadan bebek bezleri çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı üzerinde kaldırıma bırakılan bir çanta, bölgedeki vatandaşların fark etmesi üzerine emniyeti harekete geçirdi. Uzun süre çantayı takip eden vatandaşlar, kimsenin almaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

bölgeye sevk ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik şeridi oluşturarak bölgeyi emniyete aldı ve olaya müdahale edecek birimleri bekledi.

bomba imha incelemesi ve çıkan eşyalar:

Bölgeye çağrılan bomba imha ekipleri, korumalı kıyafetle çantayı inceledi. Yapılan değerlendirme sonrası çanta fünye yardımıyla kontrollü olarak patlatıldı; patlatma sonrasında çantadan bebek bezleri ve kişisel eşyalar çıktı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİ İSTASYON BULVARI'NDA KALDIRIMA BIRAKILAN ÇANTA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ, FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN ÇOCUK BEZLERİ VE KİŞİSEL EŞYALAR ÇIKTI.