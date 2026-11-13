Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonunda 4 bin litre ele geçirildi

Operasyon detayları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atacak nitelikte taklit ve tağşiş zeytinyağının piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan yol kontrollerinde şüphelilerin bulunduğu araç Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır durumda olduğu bildirilen 4 bin litre sağlığa zararlı taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Şüpheliler ve hukuki süreç:

Olayla ilgili araçta bulunan A.Y. (43) ve M.Ü. (46) isimli şüpheliler gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kamu sağlığına yönelik değerlendirme:

Ele geçirilen miktar ve ürünlerin tağşişli olması, yetkililerin denetim ve incelemeleri sürdürmesinin önemini gösterdi. Jandarma ekipleri, benzer olayların önlenmesi için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE TAŞINDIĞI BELİRLENEN 4 BİN LİTRE TAKLİT VE TAĞŞİŞ ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ.