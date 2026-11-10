Aydın'da yasadışı yaban hayatı sergisine 240 bin 900 lira ceza

Denetim bulguları:

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çeşitli yaban hayvanlarına ait trofeler ele geçirildi. Kolluk kuvvetleri ile yürütülen denetimler sırasında, doğal yaşamı etkileyen ve yasadışı yollarla elde edildiği belirlenen materyallere müdahale edildi.

uygulanan yaptırımlar:

Elde edilen materyallerle ilgili olarak hem tazminat hem de idari para cezası uygulandı; toplam ceza tutarı 240 bin 900 TL olarak kaydedildi. İşlemler yetkili birimlerce tutanaklara geçirildi ve prosedürler gereği takip ediliyor.

denetimlerin devamı ve açıklama:

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Doğal mirasımız olan yaban hayatı hepimizin sorumluluğundadır. Koruma altına alınan türlerin ve yaban hayatının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir'.

Yetkililer, yasa dışı avcılık ve sergileme faaliyetlerinin hem ekosistem hem de koruma altındaki türler açısından ciddi etkileri olduğunu belirterek, vatandaşların şüpheli durumları yetkililere bildirmesi çağrısında bulundu.

AYDIN’DA YABAN HAYATINI İHLALE 240 BİN LİRA CEZA