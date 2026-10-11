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Aydınlı öğrencilerin projeleri İzmir'de demo day finalinde birinci oldu

Aydın Lisesi öğrencileri, 5-9 Ekim'de İzmir'de düzenlenen Genç Tekno Girişim Kampı'nda Demo Day finalini kazanarak 20 il arasından birinci oldu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: İrem Özkan

Aydınlı öğrencilerin projeleri İzmir'de demo day finalinde birinci oldu

Aydın Lisesi öğrencileri Demo Day finalinde birinciliğe ulaştı

İzmir'de 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Genç Tekno Girişim Kampı'nda Aydın Lisesi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Aydın Lisesi ekibi, geliştirdikleri fikirlerle Demo Day finalinde jüriyi ikna ederek birincilik ödülünü aldı.

Kampın yapısı ve katılımcılar:

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne (YEĞİTEK) bağlı ETKİM birimi tarafından düzenlenen programa toplam 20 il katıldı. Beş günlük yoğun program boyunca öğrenciler girişimcilik, teknoloji ve yenilik odaklı eğitimlere katıldı; fikirlerini proje formatına dönüştürme imkânı buldu.

Final süreci ve sonuçlar:

Demo Day finalinde Aydın Lisesi ekibi, mentör öğretmenleri Nuran Kamber eşliğinde sergiledikleri sunum ve proje performansıyla jüri tarafından üst sıralara taşındı. Aydın Lisesi öğrencileri Kaan Uğuray, Doruk Çetin, Yavuz Ali Kızılkaya ve Furkan Asar birinciliğe hak kazanırken, organizasyonda Denizli ikinci, Manisa ise üçüncü oldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, öğrencilerin geliştirdikleri fikirleri hayata geçirme yolunda kazandıkları deneyimin önemine dikkat çekerek ekibi tebrik etti. Katılımcı gençler kamp süresince aldıkları eğitimlerle hem sunum hem de proje geliştirme becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Bu birincilik, gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanındaki potansiyelini ortaya koyarken, Aydın Lisesi öğrencilerinin ilerleyen dönemde projelerini geliştirme ve uygulamaya alma yolunda motivasyonunu güçlendirecek.

İZMİR’DE 20 İLİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN GENÇ TEKNO GİRİŞİM KAMPI’NDA AYDIN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ...

İZMİR’DE 20 İLİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN GENÇ TEKNO GİRİŞİM KAMPI’NDA AYDIN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ BİRİNCİLİK ELDE ETTİ. DÖRT ÖĞRENCİ, GELİŞTİRDİKLERİ FİKİRLERLE DEMO DAY FİNALİNDE ZİRVEYE ÇIKTI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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