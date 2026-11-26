Aydınlı sporcular Ankara'daki şampiyonadan başarıyla döndü

Ankara'da gerçekleştirilen organizasyona katılan Aydınlı sporcular, 20-21 Kasım 2026 tarihlerindeki Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ve kırdıkları Türkiye rekorları ile dikkat çekti. Yarışmada takım halinde ve bireysel kategorilerde kaydedilen performanslar Aydın için önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

şampiyonadaki performans:

Şampiyonada Aydınlı sporcular, farklı yaş ve kategori gruplarında üst sıralarda yer aldı; bazı yarışmalarda yeni Türkiye rekorları kırıldığı bildirildi. Bu sonuçlar, bölgedeki tırmanış çalışmalarının ve antrenör kadrosunun niteliğine dair olumlu bir gösterge sundu.

il müdürlüğü ziyareti:

Şampiyonanın ardından sporcular ve antrenörleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Yığmatepe, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve sporculara başarılarının devamını diledi.

Başarılar, Aydın kamuoyunda ve yerel spor çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Elde edilen dereceler ve kırılan rekorlar, kentteki genç sporcular için teşvik edici bir örnek olarak öne çıktı.

ANKARA'DA DÜZENLENEN SPOR TIRMANIŞ HIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN AYDINLI SPORCULAR, ELDE ETTİKLERİ DERECELER VE KIRDIKLARI TÜRKİYE REKORLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ.