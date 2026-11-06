Aydıntepe ve Demirözü'nde kaymakamlar aile ve öğrencilerle bir araya geldi

Aydıntepe ve Demirözü ziyaretleri

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar, yerleşik halka ve öğrencilere yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında hem bireysel talepler hem de eğitim faaliyetleri yerinde değerlendirildi.

Aydıntepe'de ev ziyaretleri:

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Çatıksu ve Gümüşdamla köylerinde yaşayan aileleri evlerinde ziyaret etti. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Yıldırım, yerinde tespitlerin hizmet planlamasına katkı sağlayacağını vurguladı ve devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Demirözü'nde okul buluşması:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, Kalecik İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette 5’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelinerek öğrencilerle sohbet edildi; okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Bu tür buluşmalar, hem eğitim sürecine ilişkin gözlemlerin doğrudan yetkililere aktarılmasını hem de ailenin ve okulun ihtiyaçlarının yerinde tespitini sağlıyor.

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