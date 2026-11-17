Aydıntepe'de müftülük toplantısı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen toplantıda, ilçe müftülüğü personeli bir araya gelerek din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yaptı. Toplantıya İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu başkanlık etti ve program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

gündem ve paylaşılan konular:

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iletilen güncel konular personelle paylaşıldı. Katılımcılar, din hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi için izlenecek yöntemler ve ilçe genelinde planlanacak faaliyetler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Çalışma usulleri, koordinasyon ve saha faaliyetlerinin etkinliği öncelikli maddeler arasında yer aldı.

veda töreni ve teşekkürler:

Toplantının sonunda, Trabzon’a tayini çıkan Salcılar Camii İmam Hatibi Nuh Yıldırım için bir veda programı düzenlendi. İlçede görev yaptığı süre boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı Yıldırım’a teşekkür edildi; İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu ve mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak yeni görevinde başarılar dilendi.

Program, Yıldırım’a hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandırıldı. Toplantı, hem mevcut uygulamaların değerlendirilmesine hem de önümüzdeki döneme ilişkin planların netleştirilmesine olanak sağladı.

AYDINTEPE’DE DİN HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİ TOPLANTIDA ELE ALINDI