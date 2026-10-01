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Ayvalık, endüstriyel mirasını dünya mirasına taşıma hedefinde ilerliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 'Ayvalık Endüstriyel Peyzajı' UNESCO adaylığı, belirlenen takvim çerçevesinde ilerliyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ayvalık, endüstriyel mirasını dünya mirasına taşıma hedefinde ilerliyor

ayvalık'ın unesco adaylık çalışmaları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ayvalık Belediyesi iş birliğinde yürütülen Ayvalık Endüstriyel Peyzajı adaylığına ilişkin çalışmalar, planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın Akbüber başkanlığındaki heyet, süreç ve sahadaki ilerlemeyi belediye yetkililerine sundu.

çalışma kapsamı ve görüşmeler:

Ziyarette, adaylık dosyası ile Alan Yönetim Planı hazırlıklarında gelinen aşama ayrıntılı şekilde ele alındı. Heyet, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e hem saha çalışmalarını hem de yürütülen eğitim ve farkındalık faaliyetlerini aktardı. Başkan Ergin, kentin endüstriyel mirasının uluslararası düzeyde tanınmasını ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini belirterek, "Adaylık sürecindeki çalışmalarımız belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülecek" dedi.

dosya hazırlığı, kurum değerlendirmeleri ve kurullar:

Son iki yıldır sürdürülen dosya ve plan çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şubesi’nde görev yapan Şehir Plancısı Zeynep Tuna Yüncü ile Dünya Miras Alanları Şube Müdür Vekili İpek Özbek ile de paylaşıldı. Toplantıda; dosya içeriği, sahadaki eğitim faaliyetleri ve Ayvalık Alan Başkanlığı’nın paydaş olduğu projeler değerlendirildi. Ayrıca Alan Yönetim Planı hazırlık sürecinde oluşturulan Danışma, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulları ile bu kurulların toplantı planları hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Bakanlık yetkililerinin öneri ve değerlendirmelerinin alındığı toplantıda, çalışmaların geldiği noktanın olumlu karşılanması Ayvalık Alan Başkanlığı için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi, adaylığın sonraki aşamalarına hazırlık açısından kritik görülüyor.

AYVALIK ALAN BAŞKANI DR. BERRİN AKIN AKBÜBER BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET, AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT...

AYVALIK ALAN BAŞKANI DR. BERRİN AKIN AKBÜBER BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET, AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN’İ ZİYARET EDEREK ADAYLIK SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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