Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda kalite vurgusu: işletme yönetimi programı MEDEK saha ziyaretiyle değerlendirildi

Akreditasyon saha ziyareti tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı kapsamında gerçekleştirilen MEDEK akreditasyon saha ziyareti başarıyla tamamlandı. Süreç, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğrenci odaklı yaklaşımların güçlendirilmesi ve kurumsal gelişimin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleriyle yürütüldü.

Değerlendirme odakları:

Saha ziyaretinde programın eğitim-öğretim faaliyetleri, öğretim yöntemleri, öğrenme çıktıları ve kurumsal kalite çalışmaları detaylı şekilde incelendi. MEDEK Değerlendirme Takımı üyelerinin gözlem ve önerileri, yüksekokulun kalite geliştirme planlarına doğrudan katkı sağladı.

Değerlendirme sürecinde, öğrenci merkezli eğitim uygulamaları ile sürekli iyileştirme mekanizmalarının etkinliği ön plana çıktı; bu yaklaşımın kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olması gerektiği tekrar vurgulandı.

Müdürün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Yakup Dinç, akreditasyon saha ziyaretinin tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede süreçte emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Kalite güvencesi, sürekli iyileştirme ve öğrenci odaklı eğitim anlayışımız doğrultusunda yürüttüğümüz akreditasyon süreci, kurumsal gelişimimiz açısından önemli bir aşamayı oluşturdu. Bu süreçte özveriyle çalışan, hazırlık ve değerlendirme çalışmalarına katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize emekleri, gayretleri ve güçlü ekip ruhları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca saha ziyareti boyunca değerli görüş ve önerileriyle kalite yolculuğumuza katkı sağlayan MEDEK Değerlendirme Takımı üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Prof. Dr. Dinç, kurumun kalite vizyonunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaliteyi bir hedef değil, sürekli gelişen bir kurum kültürü olarak görüyoruz. Daha güçlü bir eğitim, daha donanımlı mezunlar ve sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte ‘AYMEYO Ruhunu Yaşat, Kalıcı Değerler Bırak.’"

Ayvalık Meslek Yüksekokulu yönetimi, MEDEK saha ziyaretinin İşletme Yönetimi Programı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, kaliteye yönelik iyileştirme çalışmalarının kararlılıkla süreceğini bildirdi.

AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA MEDEK AKREDİTASYON SAHA ZİYARETİ TAMAMLANDI