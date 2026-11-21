etkinlikte çocuklar konuştu, yetişkinler dinledi:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik, Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali çerçevesinde Kırlangıç Yaşam Merkezi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

çocukların sözleri ve talepleri:

Gecenin açılışı, Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'nın konseriyle yapıldı. Ardından çocuklar düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini ve somut taleplerini açık mikrofon aracılığıyla özgürce ifade etti. Söz alan çocuklar projeler, oyun alanları ve günlük yaşama ilişkin öneriler paylaştı.

belediyenin yaklaşımı ve takip:

Mesut Ergin, çocukların paylaştığı görüşleri dikkatle dinleyip not aldı ve önerilerin değerlendirileceğini belirtti. Ergin, çocukların sesinin belediyenin karar süreçlerine taşınmaya devam edeceğini vurgulayarak, onların geleceğine birlikte yön vermenin önemine dikkat çekti. Etkinlikte emeği geçen orkestra ve katılımcılara teşekkür edildi.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA, ÇOLUK ÇOCUK AYVALIK SANAT FESTİVALİ ÇERÇEVESİNDE KIRLANGIÇ YAŞAM MERKEZİ RAUF DENKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN AÇIK MİKROFON SÖYLEŞİSİ’NDE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.