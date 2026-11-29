Azimle direksiyona döndü: 63 yaşında b sınıfı ehliyete kavuştu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücü kursuna katılan 63 yaşındaki Nilfür Arıdağ, ısrarlı çabasıyla sonunda B sınıfı sürücü belgesine kavuştu. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde ikamet eden Arıdağ, ehliyet almak için Muratlı'daki bir Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu'na başvurdu ve teorik sınavları ilk girişte başarıyla tamamladı.

Mücadele ve hazırlık:

Direksiyon sınavına geldiğinde ise şanssızlık peşini bırakmadı; girdiği ilk beş sınavda ufak hatalar nedeniyle başarısız oldu. Buna rağmen kursa devam eden Arıdağ, pes etmeyerek çalışmalara devam etti ve eksiklerini düzeltmeye odaklandı. Eğitmenlerinin gözünde de örnek bir kararlılık sergiledi.

Altıncı denemede başarı:

Altıncı kez direksiyon başına geçen Nilfür Arıdağ, parkuru hatasız tamamlayarak sınavı başarıyla geçti ve altıncı denemede B sınıfı sürücü belgesini almaya hak kazandı. Arıdağ duygularını, "Hiç pes etmedim, en sonunda ehliyetimi kazandım. Çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.

Kurs eğitmeni Sinan Şerifoğlu da Arıdağ'ı tebrik ederek, "İşte azmin zaferi" değerlendirmesinde bulundu. Bu sonuç, ileri yaşta bile hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu ve düzenli çalışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

63 YAŞINDAKİ B SINIFI EHLİYET ALMAYA HAK KAZANDI.