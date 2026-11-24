Kütahya'da bir öğretmenin yeniden başlayan eğitim serüveni

Kütahya Zübeyde Hanım Anaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan okul öncesi öğretmeni Gülay Tonga, çocukluk hayali olan öğretmenliğe ulaşmak için eğitim hayatına 28 yaşında yeniden başladı. Evlilik ve annelik sürecinin ardından bir seminerde aldığı karar onu tekrar lise sıralarına döndürdü ve meslek hedefini gerçekleştirme yolunda adımlar atmasına yol açtı.

Eğitim yolculuğu:

Tonga, ikinci kez başvurduğu Kız Meslek Lisesinin Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitim aldı ve liseyi birincilikle tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü bitirdi. KPSS başarısının ardından ataması yapılan Tonga, meslek hayatında öğrenmeye ve üretmeye devam etti; eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve uzman öğretmen unvanını aldı.

Tonga eğitim yönetiminde yaklaşık 10 yıllık bir deneyime sahip. Meslek yaşamının ikinci yılında başarıları nedeniyle müdür vekilliğine, daha sonra ise kurucu müdür olarak iki anaokulunun kuruluşunda görev aldı. Bu süreç, onun yöneticilik ve uygulamalı eğitim deneyimini pekiştirdi.

Projeler, kalite etiketleri ve uluslararası temsil:

Mesleki gelişimini projeler üzerinden sürdüren Tonga, yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü eTwinning çalışmaları kapsamında toplam 35 Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi kazandı. Okulunun il düzeyindeki EGEP çalışmalarıyla iki altın ve bir gümüş rozet elde etmesine katkı sağladı ve okulunu Avrupa çapında tanınır hale getirdi. Üç kez eTwinning School statüsü elde edilmesine de öncülük etti.

Projelerdeki başarıları nedeniyle Tonga, 2023 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde Erasmus kapsamında eğitim aldı. Geçen yıl düzenlenen çalıştaya davet edilerek Diyarbakır'da Kütahya'yı temsil etti; bu adımlar, onun yerel başarılarını uluslararası platformlara taşımış oldu.

Kişisel motivasyon ve sınıfla bağ:

Tonga kendi hikâyesini şu sözlerle özetliyor: 'Ben lise mezunuydum. O zamanlar bütün hayalim öğretmen olmaktı. Evlendim, bir tane çocuğum oldu. Daha sonra öğretmen olan eşimle gittiğimiz bir seminerde hayatımın dönüm noktasını yaşadım. 28 yaşında ikinci kez lise sıralarına döndüm.' Öğretmenliğin onun için vazgeçilmez bir tutku olduğunu vurgulayan Tonga, 'Kalbim sınıflarda atıyor. Öğrencilerimi çok seviyorum' diyerek hem yöneticilik hem de sınıf içi çalışmalara devam ettiğini belirtiyor.

Gülay Tonga'nın hikâyesi, geç başlamanın ya da yaşamın farklı dönemlerinde hedeflere yönelmenin önünde engel olmadığını gösteriyor. Sınıf içi öğrenmeyi, proje üretimini ve yöneticilik sorumluluğunu bir arada yürüten Tonga, öğretmen mesleğini hem yerelde hem uluslararası platformlarda temsil etmeye devam ediyor.

KÜTAHYA ZÜBEYDE HANIM ANAOKULUNDA MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ GÜLAY TONGA, ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN ÖĞRETMENLİĞE 28 YAŞINDA YENİDEN LİSE SIRALARINA DÖNEREK ULAŞTI.