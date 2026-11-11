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Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması güvenlik önlemi getirdi

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ Teleferik otoparkında toprak kayması meydana geldi; istinat duvarı çöktü, yol güvenlik nedeniyle kapatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması güvenlik önlemi getirdi

Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması:

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ Teleferik işletmesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi. Olay, otopark alanında toprak kaymasının yol açtığı hasarla birlikte bölgeyi etkiledi.

oluşan hasar ve zararlar:

Toprak kayışı sonucu istinat duvarı çöktü ve otopark çevresindeki reklam tabelaları devrildi. Görgü tanıkları ve bölgeden gelen ilk bilgilerde altyapıda yerel çapta hasar oluştuğu, tabelaların parçalandığı bildirildi.

erişim ve alınan güvenlik önlemleri:

Olayın ardından güvenlik amacıyla otoparka ulaşımı sağlayan yol kapatıldı. Teleferiğe ulaşmak isteyen vatandaşlar araç yolunun kapatılması üzerine kaldırım üzerinden yürüyerek erişim sağladı.

Olayla ilgili olarak herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı; yetkililerden yapılmış resmi bir açıklama henüz duyurulmadı. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve yol kapanışı, olası ikinci bir kaymayı önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde sürdürüldü.

ÖLÜDENİZ’DE TELEFERİK OTOPARKINDA TOPRAK KAYMASI!

ÖLÜDENİZ’DE TELEFERİK OTOPARKINDA TOPRAK KAYMASI!

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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