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Babadağ'a 62 yeni iş yeri: TOKİ ile ticaret hareketlenecek

Babadağ Belediyesi için TOKİ tarafından yapımına başlanan 62 iş yeri projesi, esnafa yeni alanlar açıp ilçe ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Babadağ'a 62 yeni iş yeri: TOKİ ile ticaret hareketlenecek

projenin kapsamı:

Babadağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede, 62 adet iş yeri inşa edilecek. Yapım çalışmalarına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) başladı. Projenin amacı ilçede ekonomik ve ticari hayatı canlandırmak olarak açıklanırken, yeni iş yerlerinin tamamlanmasıyla bölgede ticari faaliyetlerin hareketlenmesi ve esnafın yeni iş alanlarına kavuşması hedefleniyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Murat Kumral, projenin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir eseri daha ilçemize kazandırmanın büyük onurunu ve gururunu yaşıyoruz. TOKİ marifetiyle yapılacak olan 62 adet iş yeri ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Babadağ bizim en büyük sevdamız" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri proje sayesinde esnafın yeni iş imkânları bulacağına ve ilçe ekonomisinin güçleneceğine dikkat çekiyor. İnşaat süreci TOKİ tarafından yürütülürken, tamamlanma sonrası bölgedeki ticari hareketliliğin artması bekleniyor.

beklenen etkiler:

Uzun vadede projenin, Babadağ'da istihdamı destekleyip küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun zemin oluşturması öngörülüyor. Yerel yönetim, yeni iş yerlerinin ilçe merkezine ve civar mahallelere olumlu ekonomik katkı sağlayacağını belirtiyor.

BABADAĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEYE KAZANDIRILAN 62 İŞ YERİNİN YAPIMINA TOKİ TARAFINDAN...

BABADAĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEYE KAZANDIRILAN 62 İŞ YERİNİN YAPIMINA TOKİ TARAFINDAN BAŞLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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