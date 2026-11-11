Babaeski'den 33 kişilik umre kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı

Babaeski'den 33 umreci kutsal topraklara uğurlandı

Babaeski ilçesinde düzenlenen uğurlama programında, umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak 33 kişilik kafile için dini ritüeller eşliğinde tören gerçekleştirildi. Programı Babaeski İlçe Müftülüğü düzenledi ve kortejde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

uğurlama töreni:

Törene umrecilerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; katılımcılar arasında duygusal anlar yaşandı. Okunan dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri sırasında toplulukça edilen niyazlarla umreciler uğurlandı. Organizasyon, dini usullere uygun bir biçimde yürütüldü ve katılımcıların manevi hazırlıklarına vurgu yapıldı.

vedalaşma ve beklentiler:

Umreciler, kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarıyla vedalaşırken hem sevgi hem de hüzün duygularını bir arada yaşadı. Uğurlamanın sonunda 33 yolcu, ibadetlerini yerine getirmek üzere yola çıktı. Yolculuğun hedefleri arasında Mekke ve Medine ziyaretleri bulunuyor ve katılımcılar kutsal mekanlara ulaşmanın heyecanını taşıyor.

Programa katılanlar, uğurlama sırasında yapılan duaların umrecilerin yolculuğuna manevi bir güç kattığını belirtti. Belediye ve müftülük yetkililerinin destekleriyle gerçekleştirilen bu tür organizasyonların, toplumsal bağları güçlendirdiği ve ibadet atmosferini olgunlaştırdığı vurgulandı.

BABAESKİ’DEN 33 UMRE YOLCUSU KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI