Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'ta 19 Kasım gecesi birinci kattaki dairede çıkan yangında 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt ve 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt yaşamını yitirdi. Olayda toplam 6 kişi duman nedeniyle etkilenmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

yangının seyri:

Olayın akışını anlatan Şenol Özyurt, yangının gece saatlerinde birinci kattaki dairede başladığını söyledi. Dairenin içinde tek yaşayan bir kişinin dışarı çıktığını, camların patladığını ve lodosun etkisiyle binaya yoğun dumanın dolduğunu belirtti. Duman merdiven boşluğundan yukarı doğru yayılırken, çocukların evin içinde anne ve babalarını aradığını, kapıyı açma sırasında kapının şiddetle Ömer Ege'nin başına çarptığını anlattı.

Şenol Özyurt, kardeşi Soner Özyurt'un yan binanın çatı katına çıkarak kendi çatıları üzerinden bir kat atlayıp yatak odasında uyuyan çocuğu kurtardığını, itfaiyenin içeri girip tahliye çalışmalarına başladığını söyledi.

aile, sağlık ve cenaze süreci:

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ege, olaydan sonra iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kuzeni Defne Özyurt ise beş günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Aile fertleri ve yakınları evin önünde toplanarak taziyeleri kabul etti.

Dumandan etkilenen diğer çocuklardan Ela Özyurt'un servise alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şenol Özyurt, ambulansların bölgeden çıkışında trafik nedeniyle yaklaşık 30-40 dakika gecikme yaşandığını; acilde görevli bir servisin doktorunun duygulanarak aileye destek verdiğini aktardı.

komşu iddiası ve soruşturma:

Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. hakkında adli işlem başlatıldı; kaynaklarda tutuklandığına ilişkin bilgiler yer aldı. Şenol Özyurt, komşulardan duyduğuna göre binada miras paylaşımlarına dair anlaşmazlıklar olduğunu ve ilgili kişinin birkaç kez ' ben bu binayı yakarım ' dediğinin söylendiğini ifade etti. Babası, evin sahibinin tutuklandığını öğrendiklerini de ekledi.

Aile, yaşanan kayıpların ardından hem çocukların cenaze ve sağlık süreçleriyle hem de adli süreçle ilgilenmeye devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL’UN GAZİOSMANPAŞA İLÇESİNDE 19 KASIM’DA ÇIKAN YANGINDA FUTBOLCU ÖMER EGE ÖZYURT İLE 6 YAŞINDAKİ KUZENİ DEFNE ÖZYURT HAYATINI KAYBETTİ. ÖMER EGE’NİN BABASI ŞENOL ÖZYURT, BİR BİNA SAKİNİNİN MİRAS ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE BİRKAÇ KEZ "BEN BU BİNAYI YAKARIM" DEDİĞİNİ KOMŞULARDAN ÖĞRENDİĞİNİ SÖYLEDİ.