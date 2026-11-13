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Babası ilk fidanı dikti: Bayram Eren Arslan'ın hatıra ormanı yeşillendi

23 Temmuz 2025'te Eskişehir yangınında şehit düşen AKUT gönüllü Bayram Eren Arslan için Yozgat Çalatlı'da kurulan hatıra ormanına ilk fidanı babası dikti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Babası ilk fidanı dikti: Bayram Eren Arslan'ın hatıra ormanı yeşillendi

bayram eren arslan adına oluşturulan hatıra ormanında fidan dikimi

Eskişehir Seyitgazi'de 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen orman yangınına müdahale ederken şehit düşen AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan için Yozgat'ın Çalatlı köyünde hatıra ormanı oluşturuldu. Düzenlenen tören ve fidan dikim etkinliğinde ilk fidanı şehidin babası Gürsel Arslan toprağa verdi.

etkinlik detayları:

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda toplam 550 fidan toprakla buluşturuldu. Törene Yozgat Vali Yardımcısı İdris Koç, Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve şehidin yakınları katıldı. Etkinlikte, aranan anının ve doğaya verilen değerin sürdürülebilir biçimde yaşatılacağı vurgulandı.

Programda konuşan Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu şunları söyledi: "Bugün burada şehit kardeşimiz Bayram Eren Arslan adına hatıra ormanı oluşturmak için Yozgat ilimizde Orman İşletme Müdürlüğü olarak faaliyette bulunmak amacıyla geldik. Aziz kardeşimizin hatırasını yaşatabilirsek ne mutlu bize. Bugün burada 550 tane fidanı toprakla buluşturacağız. Kardeşimiz, Eskişehir’in Seyitgazi yangınında 2025 yılında 23 Temmuz günü şehit olmuştur. Kendisi gönüllü olarak katılmış olup AKUT bünyesinde görev yapmaktaydı. Gönüllü olarak katılması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Çünkü insanların görev zorunluluğu olmadan gönüllü olarak olağanüstü faaliyetlerde bulunması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Kardeşimizin mekanı cennet olsun"

şehidin babasının duyguları:

İlk fidanı diken baba Gürsel Arslan, duygularını şöyle dile getirdi: "Buraya geldik, gezdik. ‘Çocuğumuzun adını en güzel nerede oluştururuz’ diye İslam Bey’e sorduk. Burada karar verdik. Bütün ormancı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Önceki gün de Eskişehir’deydik. Onlar da çok güzel bir program yapmışlar. Pazartesi günü Ankara’da program var. Çocuğumun adı neredeyse ben oradayım. Yüzlerce binlerce fidan toprakla buluştu. Çocuğumun adını yaşatmak için bütün ormancı arkadaşlar emek ve zahmet verdiler. Ben de her yeri yeşillendirmeye ağaç dikmeye çalışacağım"

Yapılan tören, şehidin anısını yaşatmanın yanı sıra bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına da katkı sağladı. Hatıra ormanı projesi, hem yerel toplulukların doğa bilincini güçlendirmeyi hem de yangınlarda hayatını kaybedenleri anmayı amaçlıyor.

Orman şehidi Bayram Eren Arslan adına oluşturulan alana ilk fidanı babası dikti

Orman şehidi Bayram Eren Arslan adına oluşturulan alana ilk fidanı babası dikti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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