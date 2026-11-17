alanyalı genç sporcunun uluslararası başarısı:

18 yaşındaki Alanyalı sporcu Eymen Öz, İtalya’da 18-27 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Turnuvada elde ettiği derece, genç sporcunun ulusal ve uluslararası arenadaki yükselişinin somut bir göstergesi oldu.

Küçük yaşlardan itibaren kick boksa ilgi duyan Öz, Antalya’da başladığı antrenmanlarla disiplinini artırdı. Çocukluk döneminde yaşadığı zorbalıklar nedeniyle savunma sporlarına yönelen sporcu, önce Türkiye şampiyonu oldu ve ardından milli takıma seçilerek ülkeyi temsil etme hakkı kazandı.

rakipler ve maç süreci:

İtalya’daki organizasyonda Öz, toplam dört karşılaşmaya çıktı. Sırasıyla Alman, Bulgar ve Azerbaycanlı rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazakistanlı sporcuya karşı mücadeleyi kaybeden Öz, turnuvayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı. Genç sporcu, şampiyonluk hedefiyle gittiğini ve bronzun kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu vurguladı.

günlük yaşamı ve antrenman disiplini:

Sporun yanı sıra meslek hayatını da sürdüren Eymen, babası Mehmet Öz’ün Alanya’daki kadın kuaföründe çalışıyor. Sabahları iş yerinin temizliğiyle başlayıp müşterilere fön çekerek kuaförlüğü öğreniyor; işlerinden arta kalan zamanlarda ise sabah, öğle ve akşam antrenman yaparak hazırlıklarını aksatmıyor.

Öz, "Küçüklüğümden beri ilk başta babamın yanında çalışarak başladım. Daha sonra yaşadığım zorbalıklar nedeniyle spora merak sardım. Antalya’da hazırlandım, Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma seçildim ve ay-yıldızlı bayrağımızı İtalya’da dalgalandırdım," dedi. Turnuvadaki maçları anlatırken de "İlk olarak Alman rakibimi, ardından Bulgar ve Azerbaycanlı rakiplerimi eledim. Son olarak yarı finalde Kazakistanlı bir sporcuya karşı mücadeleyi kaybettim" ifadelerini kullandı.

Başarının ardında disiplin ve fedakarlık olduğunu söyleyen Eymen, hedefinin dünya ve Avrupa şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Kulübündeki antrenörleri Ahmet ve Mert hocalara teşekkür ederek; elde ettiği bronzu daha iyi dereceler için bir basamak olarak gördüğünü aktardı.

Baba Mehmet Öz ise oğlunun başarısını "anlatılamayacak kadar gurur verici" olarak nitelendirdi. O gün heyecandan işine konsantre edemediğini, oğlunun maçlarını büyük bir heyecanla takip ettiğini ve gelecekte Eymen’in hem mesleğine devam edip hem antrenmanlarına devam edeceğini söyledi.

Henüz 18 yaşında olan Eymen için aile ve hocaları, düzenli antrenman ve kararlılıkla daha büyük başarıların mümkün olduğuna inanıyor. Genç sporcu, yeni hedefler belirleyerek antrenmanlarını sıkı tutmaya devam edecek ve uluslararası arenada daha iyi dereceler hedefliyor.

SPORUN YANI SIRA MESLEK HAYATINI DA SÜRDÜREN EYMEN ÖZ, BABASI MEHMET ÖZ'ÜN ALANYA'DA İŞLETTİĞİ KADIN KUAFÖRÜNDE ÇALIŞIYOR.