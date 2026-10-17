Bafra TSO'da üyeler kararı veriyor: 12 meslek grubunda mavi ve kırmızı liste karşı karşıya

Seçimler başladı:

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri sabah saat 09.00'da başladı. Odaya kayıtlı 1.638 üye, 12 meslek grubunun temsilcilerini belirlemek üzere Bafra TSO hizmet binasında sandık başına gidiyor.

oy verme saatleri ve işlem:

Oy verme işlemi saat 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek. Üyeler, meslek gruplarının aday listelerine göre oy kullanarak meclis ve komite üyelerini belirleyecek.

mavi ve kırmızı liste rekabeti:

Seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş'ın öncülüğündeki mavi liste ile önceki dönem başkanlarından Göksel Başar'ın liderliğindeki kırmızı liste karşı karşıya. Üyeler, 12 meslek grubunun temsilcilerini bu iki listenin adayları arasından seçecek.

Seçimin sonuçları, odanın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ve komisyondaki temsil dağılımı açısından belirleyici olacak. Sandıklar saat 17.00'de kapanana dek oy kullanma işlemi sürecek.

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (TSO) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BAŞLADI.