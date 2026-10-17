Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Bafra TSO'da üyeler kararı veriyor: 12 meslek grubunda mavi ve kırmızı liste karşı karşıya

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda 12 meslek grubunun temsilcilerini belirleyecek seçimler başladı; 1.638 üye 09.00-17.00 arasında oy kullanıyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bafra TSO'da üyeler kararı veriyor: 12 meslek grubunda mavi ve kırmızı liste karşı karşıya

Seçimler başladı:

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri sabah saat 09.00'da başladı. Odaya kayıtlı 1.638 üye, 12 meslek grubunun temsilcilerini belirlemek üzere Bafra TSO hizmet binasında sandık başına gidiyor.

oy verme saatleri ve işlem:

Oy verme işlemi saat 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek. Üyeler, meslek gruplarının aday listelerine göre oy kullanarak meclis ve komite üyelerini belirleyecek.

mavi ve kırmızı liste rekabeti:

Seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş'ın öncülüğündeki mavi liste ile önceki dönem başkanlarından Göksel Başar'ın liderliğindeki kırmızı liste karşı karşıya. Üyeler, 12 meslek grubunun temsilcilerini bu iki listenin adayları arasından seçecek.

Seçimin sonuçları, odanın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ve komisyondaki temsil dağılımı açısından belirleyici olacak. Sandıklar saat 17.00'de kapanana dek oy kullanma işlemi sürecek.

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (TSO) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ...

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (TSO) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yusufeli'nin gecikmesi ülkeye 50 milyar lira kaybettirdi, barajdan sağlanan ener...
images

Manavgat'ta zeytinyağı üretiminde sürdürülebilirlik ve katma değer vurgusu
images

Yusufeli dersi: gecikme ve itirazlar ülkeye milyarlarca lira kaybettirdi
images

Vodafone platin madalyayla sürdürülebilirlik performansını üst seviyeye taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin geçim kaynağı oldu

Yusufeli'nin gecikmesi ülkeye 50 milyar lira kaybettirdi, barajdan sağlanan enerji katkısı sürüyor

Kırıkkale'de yağışta takla atan hafif ticari araç: 1 ölü, 4 yaralı

Baykan çıkışında kurtarıldı: duvara çarpan tır kullanılamaz hale geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi