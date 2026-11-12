Bafra'da sitenin bahçesinde park halindeki aracın motoru alev aldı

olayın gelişimi

Samsun’un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan B.U.'ya ait 67 AFZ 994 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Olay, araçtan dumanların yükseldiği fark edilmesi üzerine ortaya çıktı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü. Müdahalenin etkinliği sayesinde yangının çevredeki diğer araç veya yapılara sıçraması engellendi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda söz konusu otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde yapılan ön tespitlerin ardından, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından resmi bir inceleme başlatıldı. Soruşturma tamamlandığında hasarın boyutu ve yangının nedeni netleşecek.

Yetkililer ve site yönetimi, benzer olayların yaşanmaması için araç bakımlarının düzenli yapılması ve olağan dışı durumlarda hemen yetkililere haber verilmesi çağrısında bulundu.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.