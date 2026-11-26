Bağcılar'da kaldırıma çıkan otomobil yayalara çarptı: 2 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Bağcılar'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Olay yerinde sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazanın ayrıntıları:
Edinilen bilgiye göre Güneşli Koçman Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 GYB 012 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Araç sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. (26) olay yerinde bulundu.
Can kaybı ve müdahale:
Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59)'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan bir kişi çevredeki sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
BAĞCILAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI. KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.
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