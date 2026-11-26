Bağcılar'ın dijital vatandaşlık vizyonu Altın Karınca ödülüne uzandı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri töreni İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin yenilikçi uygulamalarının ödüllendirildiği organizasyonda 10 kategori kapsamında başarılı projeler ödüle layık görüldü.

projenin odağı ve ödül gerekçesi:

Bağcılar Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Dijital Vatandaşlık: Şehirler için Yapay Zekâ Destekli Katılımcı Yönetişim Modeli projesiyle Yapay Zekâ ve Dijitalleşme kategorisinde ödül aldı. Proje, akıllı şehir yaklaşımı içinde dijital dönüşüm ve vatandaş katılımını yapay zekâ destekli bir yönetişim modeliyle birleştirmesiyle öne çıktı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız projenin insan odaklı vizyonunu vurgulayarak, 'Bizim akıllı şehir vizyonumuzun temelinde dört unsur bulunuyor: İnsan, şehir, belediye ve teknoloji. Bu dört unsurun merkezine ise insanı yerleştiriyoruz. Çünkü teknolojinin gerçek değeri, insan hayatını kolaylaştırdığı ve yaşam kalitesini artırdığı ölçüde ortaya çıkar' dedi.

belediyenin dijital hizmetleri ve erişim kolaylığı:

Uzun süredir süren dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Bağcılar Belediyesi, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler ve kendi dijital kanallarıyla dikkat çekiyor. Belediye, e-Devlet Kapısı üzerinden 46 hizmet sunarken; vatandaşlara geniş bir dijital hizmet ekosistemi sağlıyor.

BAGBİ Yapay Zekâ Asistanı, Yapay Zekâ Destekli Akıllı Başvuru Yönetim Sistemi, BAĞKART, Çek Gönder, mobil uygulamalar ve web tabanlı platformlar sayesinde vatandaşlar belediyeye gitmeden başvurularını yapabiliyor, taleplerini iletebiliyor ve başvuru süreçlerini şeffaf şekilde takip edebiliyor.

Ödüllendirme, yerel yönetim uygulamalarının görünürlüğünü artırmayı, başarılı projelerin yaygınlaşmasını ve belediyeler arasında deneyim paylaşımını teşvik etmeyi amaçlayan Altın Karınca programının hedefleriyle örtüşüyor. Bağcılar'ın projesi, dijitalleşme ve katılımcı yönetişim alanlarında örnek uygulama niteliği taşıyor.

YEREL YÖNETİMLERİN İLHAM VEREN PROJELERİNİ ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ 11. ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ'NDE "DİJİTAL VATANDAŞLIK: ŞEHİRLER İÇİN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KATILIMCI YÖNETİŞİM MODELİ" PROJESİYLE YAPAY ZEKÂ VE DİJİTALLEŞME KATEGORİSİNDE ÖDÜL KAZANDI.