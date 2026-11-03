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Bahçelievler anaokulunda oyunla öğrenme günleri

Bilecik Bahçelievler Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklar geleneksel oyunlarla becerilerini geliştirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bahçelievler anaokulunda oyunla öğrenme günleri

Bahçelievler anaokulunda oyun ve öğrenme bir arada

Bilecik’te Bahçelievler Anaokulunda düzenlenen “Maarifin Kalbinde Oyun” etkinliği, okul öncesi çocukları geleneksel oyunlarla bir araya getirdi. Etkinlik, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirildi.

etkinliğin hedefi:

Programın amacı, oyun aracılığıyla çocukların hareket becerilerini desteklemek, arkadaşlarıyla iş birliği yapma alışkanlığı kazandırmak ve paylaşmanın önemini pekiştirmekti. Okul bahçesi, çocukların birlikte vakit geçirdiği ve öğrenirken eğlendiği bir alana dönüştü.

oyunlar ve kazanımlar:

Etkinlik kapsamında öğrenciler Top Taşıma, Hareketli Çember ve Çubuğu Düşürme gibi geleneksel oyunları oynadı. Bu oyunlar, çocukların fiziksel koordinasyonunu, sosyal etkileşimini ve problem çözme becerilerini aynı anda geliştirmesine olanak sağladı.

Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması hedefiyle düzenlenen program, günlük rutinden farklı bir öğrenme ortamı sundu. Öğretmenler oyunları yönlendirirken, çocukların yaratıcılığı ve iş birliği davranışları gözlemlendi ve desteklendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, etkinlikte emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, "Oynayarak öğrenen, öğrenirken gelişen ve her adımda geleceğe umutla yürüyen çocuklarımızın heyecanına ortak olan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik, hem eğitsel hem de sosyal kazanımları ön plana çıkaran bir uygulama örneği olarak kayda geçti ve okul öncesi eğitimde oyun temelli yaklaşımların önemini bir kez daha vurguladı.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ GELENEKSEL OYUNLARLA HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ GELENEKSEL OYUNLARLA HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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