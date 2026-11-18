Bahçem Çayırova’da ara tatil etkinlikleri başladı:

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil etkinliklerinin ilki, Bahçem Çayırova alanında gerçekleştirildi. Etkinlik, çocukların tatilde doğayla daha fazla vakit geçirmesini amaçlayan bir dizi programın ilk adımı olarak planlandı ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

etkinlikte gözlemler ve bilgilendirme:

Katılımcılar, Bahçem Çayırova’yı gezerek alanda bulunan cüce keçiler, tavuklar ve diğer kümes hayvanlarını gözlemleme fırsatı buldu. Ayrıca çocuklara ve ailelere, kış sebzelerinin yetişme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı; uygulamalı anlatımlar sayesinde seracılık ve bitki bakımına dair temel kavramlar paylaşıldı.

sera çalışması ve karanfil dikimi:

Gezi sonrası sera bölümüne geçen çocuklar, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle anneleriyle birlikte karanfil dikti. Uygulamalı dikim çalışması hem ailelere hem de çocuklara bitki yetiştirme sürecini deneyimleme imkânı sundu ve doğa ile el ele pratik bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda katılımcı ailelere, belediye tarafından üretilen kompost gübreler hediye edildi; bu gübreler Çayırova Belediyesi Kompost Üretim Tesisi tarafından sağlandı ve katılımcıların evinde bitki bakımı uygulamalarına destek olması amaçlandı.

Bahçem Çayırova’da düzenlenen "Anne-Çocuk Karanfil Dikim Etkinlikleri"nin cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi. Etkinliğe katılmak isteyen ilçe sakinleri, Bahçem Çayırova’nın Instagram hesabında paylaşılan bağlantı üzerinden kayıt yaptırabileceklerdir.

ÇAYIROVA BELEDİYESİNCE ARA TATİL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "ANNE-ÇOCUK KARANFİL DİKİM ETKİNLİĞİ"NİN İLKİ, BAHÇEM ÇAYIROVA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.