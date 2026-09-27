Bahçeşehir Koleji sezona galibiyetle başladı, Fenerbahçe deplasmanda 98-83 mağlup

Maç özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonunun açılış maçında Bahçeşehir Koleji, ev sahibi ekip karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak Fenerbahçe'yi 98-83 mağlup etti. Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve Bahçeşehir ilk haftayı galibiyetle kapattı.

Skor ve oyuncu performansları:

Bahçeşehir cephesinde en skorer isimler Flynn 17, Reed 16 ve Williams 16 olarak öne çıktı. Takım kadrosunda ayrıca Cavanaugh 10, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Avramovic 5, Mike 5 ve Kenan Sipahi 5 sayı kaydetti. Başantrenör Aleksandar Djordjevic yönetiminde takım, hücumda dağılım ve savunmada disiplin sağladı.

Fenerbahçe'de ise Horton-Tucker 16 puanla en skorer isim olurken, Shields 13, Key 12, Forrest 10 ve Melih Mahmutoğlu 8 sayı buldu. Diğer katkılar arasında Baldwin 4, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Onuralp Bitim 5 ve Silva 4 yer aldı. Takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius idi.

Maçın gidişatı ve kırılma anları:

Karşılaşma ilk periyotta Bahçeşehir'in agresif başlangıcıyla 28-16 sonuçlandı. İlk yarı 51-43 ile ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü periyotta fark korunurken skorer dengede kalan oyun sonrası son çeyreğe girildi ve Bahçeşehir üstünlüğünü koruyarak maçı 98-83 kazandı. Kararın arkasında hem hücum verimliliği hem de kritik anlardaki savunma başarıları vardı.

Salon: Sinan Erdem. Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu. Periyot skorları: 1. Periyot 28-16, Devre 51-43, 3. Periyot 74-65.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 2026-2027 SEZONU İLK MAÇINDA FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, KONUK OLDUĞU BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NE 98-83 MAĞLUP OLARAK SEZONA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI.