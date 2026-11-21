Bahçeye giriş anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde gece saatlerinde bir evin bahçesine giren dev boz ayı, evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde ayının dikenli tellere aldırış etmeden, demir bahçe kapısı üzerinden atlayarak bahçeye girdiği ve bir süre çevrede yiyecek aradığı görülüyor.

Sensörlü ışıkların yanmasına rağmen ayı bahçeden ayrılmadı; kayıtlar, hayvanın kısa süre dolaştıktan sonra geldiği yönden uzaklaştığını gösteriyor.

Köy yaşamı ile yaban hayatı arasındaki etkileşim:

Kaydedilen görüntüler, yerleşim alanları ile yaban hayatı arasındaki sınırların örtüşebildiğini ve büyük memelilerin zaman zaman yerleşimlere girebildiğini ortaya koyuyor. Bu tür kayıtlar, hayvan davranışlarının izlenmesi ve yerel önlemlerin değerlendirilmesi açısından dikkat çekici nitelik taşıyor.

Görüntüler, bölgedeki doğa ve insan etkileşimine dair canlı bir tanıklık sunuyor; ayının kısa süre sonra geldiği yönden uzaklaşarak gözden kaybolduğu görülüyor.

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNE BAĞLI YAYLIM KÖYÜNDE BİR EVİN BAHÇESİNE GİREN DEV BOZ AYI, GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ