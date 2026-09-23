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Bakan Güler Kars ziyaretinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında denetim yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Salih Ayhan ile Kars'ta 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında denetim ve incelemelerde bulundu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Güler Kars ziyaretinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında denetim yaptı

Bakan Güler'in Kars ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Kars'a gelerek ilk ziyaretini 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na yaptı ve burada inceleme ile denetlemelerde bulundu.

ziyaret programı:

Güler'e program kapsamında Bakan Yardımcısı Salih Ayhan eşlik etti. Ziyaret, Bakan Güler'in planlı takvimi içinde gerçekleştirildi.

denetim ve incelemeler:

Komutanlıkta yürütülen faaliyetler çerçevesinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunuldu; yapılan çalışmalar resmi program kapsamında kayda geçti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KARS’TA 14’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞINI ZİYARET...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KARS’TA 14’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDEREK İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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