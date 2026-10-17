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Bakan Işıkhan'dan Marmara'ya 2 bin kişilik toplum yararına program desteği

Vedat Işıkhan, Marmara'daki sel hasarlarına müdahale için İstanbul'a 1.000, Sakarya ve Kocaeli'ne 500'er toplam 2.000 kişilik program ayırdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bakan Işıkhan'dan Marmara'ya 2 bin kişilik toplum yararına program desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkileyen yoğun yağış ve sellerin yol açtığı zararların giderilmesi amacıyla 2.000 kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildiğini açıkladı.

Tahsis edilen kontenjanların dağılımı:

Bakanlık açıklamasına göre program kapsamında İstanbul'a 1.000, Sakarya ve Kocaeli'ne ise 500er kişilik kontenjan ayrıldı. Bu kadroların afet sonrası yürütülecek saha çalışmalarına doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Programın yürütülmesi ve başvuru yolları:

Toplum Yararına Program, İŞKUR aracılığıyla valilikler, kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarla iş birliği içinde uygulanacak. Amaç, yağışlardan zarar gören alanların onarılması ve afetin olumsuz etkilerinin giderilmesine katkı sunulmasıdır. Başvurular İŞKUR e-Şube, İŞKUR mobil uygulaması, Alo 170 iletişim hattı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri üzerinden yapılabilecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİ’NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ VE SELİN OLUMSUZ ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ AMACIYLA 2 BİN KİŞİLİK TOPLUM YARARINA PROGRAM KONTENJANI TAHSİS EDİLDİĞİNİ DUYURDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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