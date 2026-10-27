Balçova belediyesinde memurlar toplu iş sözleşmesi için tam gün iş bıraktı

Eylem belediye binası önünde gerçekleştirildi:

Balçova Belediyesinde görev yapan memurlar, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine belediye binası önünde tam gün iş bırakma eylemi yaptı. Eyleme, belediyede örgütlü sendikalar ortak hareket ederek katıldı.

Görüşmelerin yürütüldüğü taraflardan biri olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile uzlaşı sağlanamaması, çalışanların kararlı tutumuyla sokak düzeyine yansıdı.

Eylemin gerekçeleri ve talepler:

Sendikalar, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi gereken toplu iş sözleşmesinin yedi ay geçmesine rağmen hâlâ imzalanmadığını, ayrıca geçmişe dönük iki ayrı toplu iş sözleşmesi alacağının ödenmediğini belirtiyor. Bu nedenlerle memurlar, haklarının teslim edilmesini talep ediyor.

Tüm Bel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, eylem sırasında yaptığı açıklamada, emekçinin hakkının bir lütuf değil kazanılmış hak olduğunu vurguladı ve geçim sıkıntısı yaşayan çalışanların sabrının tükendiğini söyledi. Filiz, imza ve alacak ödemelerinin bir an önce gerçekleştirilmesini istedi.

Sendikaların ortak açıklaması ve sonraki adımlar:

Ortak eyleme destek veren Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat ise sosyal denge tazminatlarının iki aydır ödenmediğine dikkat çekti. Bozat, ekonomik koşulların ağırlaştığı bu dönemde yapılan hak gasplarının kabul edilemez olduğunu belirterek, talepler karşılanana kadar grev ve eylem haklarını kararlılıkla kullanacaklarını ifade etti.

Eylem, kamuoyuna yönelik ortak basın açıklaması ve taleplerin tekrar edilmesiyle sonlandı. Sendikalar, yetkililerden hızlı bir yanıt beklediklerini ve görüşmelerde ilerleme sağlanmadığı takdirde mücadeleyi sürdürme niyetinde olduklarını açıkladı.

Belediye yönetimi veya işveren temsilcilerinden henüz kamuya yansımış yeni bir açıklama gelmedi. Sürecin nasıl ilerleyeceği, yapılacak görüşmeler ve olası ödeme takvimine bağlı olarak şekillenecek.

BALÇOVA BELEDİYESİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ALINAMAMASI ÜZERİNE MEMURLAR TAM GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.