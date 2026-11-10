Balıkesir, ekokasaba ve yüzer güneş yatırımıyla 2030 hedefini belirledi

Balıkesir'in COP31 sunumu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Kanıta Dayalı Kentsel Dayanıklılık: Veri ve Planlamadan İklim Eylemine" oturumunda UCLG-MEWA İklim Elçisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentinin iklim vizyonunu paylaştı. Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Cemil Arslan moderatörlüğündeki oturumda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ICLEI Sürdürülebilir Finans Küresel Koordinatörü Meggan Spires ve CDP Şehirler, Eyaletler ve Bölgeler Kıdemli Müdürü Emilie Becault da yer aldı.

hedefler ve somut projeler:

Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladıkları Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çerçevesinde sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 40 azaltmayı ve 2050'de karbon nötr olmayı hedeflediklerini vurguladı. Akın, başarının yalnızca strateji üretmekle değil, planları somut projelere, ölçülebilir sonuçlara ve sürdürülebilir yatırımlara dönüştürmekle mümkün olduğunu söyledi ve "Öncelikle şehirlerimizi iyi tanımamız; coğrafi, ekonomik ve çevresel özelliklerini, iklim risklerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmemiz gerekiyor" diye ekledi.

Atık yönetimine ilişkin olarak belediye, "Atık eşittir değer" yaklaşımıyla mekanik ayırma tesisinde atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyor; ayrıca tarımsal atıkların ayrıştırılmasını hedefleyen Sağlıklı Tarım Sıfır Atık Temiz Balıkesir projesi gibi uygulamalara dikkat çekildi.

su, enerji ve ekokasaba:

Su yönetimi ve iklime dirençli altyapı yatırımları kapsamında BASKİ aracılığıyla su kaynaklarının korunması, kayıp-kaçakların azaltılması ve arıtma altyapısının güçlendirilmesine öncelik verildiği bildirildi. Marmara Adası’nda kurulan deniz suyu arıtma tesisiyle deniz suyu içme suyuna dönüştürülüyor; içme suyu şebekeleri yenileniyor ve kaçaklar azaltılıyor. Akın, kış nüfusunun 1,5 milyon, yaz nüfusunun ise 4 milyon olduğunu hatırlatarak mevsimsel taleplerin yönetiminin önemine değindi.

Enerji alanında Balıkesir'in rüzgârda 1.467 MW kurulu güce sahip olduğu; belediyenin göleti üzerinde projelendirdiği Yüzer Güneş Enerjisi Santrali ile Türkiye’de bir ilk olan Ekokasaba projesinin hayata geçirileceği paylaşıldı. Afet risklerini azaltma, yeşil alanları artırma ve doğa temelli çözümler de uyum çalışmalarının öncelikleri arasında yer alıyor. Afet Koordinasyon Merkezi ile müdahale kapasitesi güçlendiriliyor; yoğun sulama gerektiren alanlarda kuraklığa dayanıklı bitki türleri tercih ediliyor. Ayrıca Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi aracılığıyla çocuklara su tasarrufu, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam eğitimleri veriliyor.

finansman ve iş birlikleri çağrısı:

Akın, iklim eylemlerinin ölçeklenmesi için finansman ve kurumlar arası güçlü iş birliklerinin şart olduğunu belirtti. Belediyelerin finansal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, Balıkesir özelinde su arz güvenliği, kayıp-kaçak azaltımı, atık su arıtma, yenilenebilir enerji ve dirençli altyapının öncelikli yatırım alanları olduğunu aktardı.

Bu yatırımlarda İLBANK öncülüğünde yer alan ve iş birliği yapılan aktörler arasında Fransız Kalkınma Ajansının da bulunduğu ifade edildi. Akın, toplumun sürece katılımının ve kırılgan grupların (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ekonomik açıdan savunmasız kesimler) ihtiyaçlarının planlama ve uygulama süreçlerinde dikkate alınmasının önemine işaret etti.

Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek gerektiğini söyleyen Akın, belediyeler arası bilgi paylaşımını ve ortak proje geliştirmeyi destekleyen Marmara Denizi Eylem Planı, İklim Nötr Şehirler Ağı ve İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi gibi girişimlerin altını çizdi. Ayrıca ICLEI, CDP ve UCLG-MEWA gibi platformların teknik bilgi ve kapasite geliştirme açısından fırsatlar sunduğunu belirtti.

Akın, COP31 kapsamında gündeme gelen Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı İnisiyatifi (SURFF)'ü belediyelerin yatırım öncelikleri ile ulusal ve uluslararası finansman imkanlarını eşleştirecek önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sonuç olarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi; doğru veriye dayalı planlama, ihtiyaçlara göre belirlenmiş yatırımlar, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir finansmanla daha hazırlıklı, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Balıkesir oluşturmaktır.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN, COP31’DE BALIKESİR’İN YEŞİL DÖNÜŞÜM VE İKLİM VİZYONUNU ANLATTI